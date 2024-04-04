Из-за паводка ограничили движение на двух дорогах в Новосибирской области

В Новосибирской области из-за паводка ввели временные ограничения на двух дорогах. Это коснулось Коченевского района.

— Из-за подъема уровня паводковых вод в реке Камышинка введено ограничение движения транспортных средств на 4 километре автомобильной дороги «1 км а/д «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206» и нулевом км дороги «5 км а/д «Н-1211» — Бармашево», — сообщили в территориальном Управление автомобильных дорог.

Вынужденные меры начали действовать с 4 апреля и продлятся пока не стабилизируется паводковая ситуация.

В ТУАД отметили, что из-за подъема воды в реке на дорогах паводковые воды перелили проезжую часть. Уровень воды над дорогой достиг 40 сантиметров.

В Коченево можно добраться объездным маршрутом, а вот до Бармашево такой возможности нет. Поэтому до конца паводка людей до поселка будут доставлять специальным транспортом.

Ранее редакция сообщала о том, что врио мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал качество противопаводковых мероприятий в городе. Градоначальник так же заявил, что не видит активной работы управляющих компаний по ворошению и вывозу снега со дворов.