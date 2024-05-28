Мэрия ограничила движение на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска временно ограничено движение на улице Бориса Богаткова.

Как сообщает мэрия города, ограничение будет действовать до 5 июня около пятого корпуса СибГУТИ по адресу Богаткова, 51, рядом с пересечением с Ленинградской. Проезжая часть в этом месте уже сужена на шесть метров.

Причина ограничения — проведение ремонтных работ на теплотрассе.

Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать указаниям временных знаков ПДД.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за Крестного хода будет ограничено движение транспорта на улицах Новосибирска.