Мэрия ограничила движение на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска временно ограничено движение на улице Бориса Богаткова.
Как сообщает мэрия города, ограничение будет действовать до 5 июня около пятого корпуса СибГУТИ по адресу Богаткова, 51, рядом с пересечением с Ленинградской. Проезжая часть в этом месте уже сужена на шесть метров.
Причина ограничения — проведение ремонтных работ на теплотрассе.
Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать указаниям временных знаков ПДД.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за Крестного хода будет ограничено движение транспорта на улицах Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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