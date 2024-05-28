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Бастрыкин взял под контроль строительство ЖК «Римский квартал» в Новосибирске

  • 28/05/2024, 10:10
Автор: Артем Рязанов
Бастрыкин взял под контроль строительство ЖК «Римский квартал» в Новосибирске
Следственный комитет начал процессуальную проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует строительство ЖК «Римский квартал» в Новосибирске.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей Октябрьского района, связанных со строительством многоквартирных жилых зданий.

Местные жители опасаются, что после завершения строительства ЖК нагрузка на социальные объекты данной локации района значительно возрастет.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — отмечено в сообщении СК.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Октябрьского района попросили Бастрыкина проверить стройку на улице Кирова.

Источник фото: СК России.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство СК ЖК Римский квартал


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