Белорусских строителей метро хотят пригласить в Новосибирск

На встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Новосибирской области обсудил возможность привлечения в Новосибирск проектировщиков и метростроителей из Минска.
— Многие годы в Новосибирске метрополитен не строился, не развивался, собственные проектные компетенции были утрачены, и для выполнения этой задачи мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона и серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска, — отметил Травников в интервью информационному агентству и радио Sputnik Беларусь.
Он пояснил, что из областного бюджета Новосибирску в 2023 году было выделено более 1 миллиарда рублей на проектирование дальнейшего развития метрополитена, продление линии, а также строительство новых станций и депо.
не выбран.
Протяжённость проектируемого участка Дзержинской линии составляет 3,5 км, две станции. От ст. «Золотая Нива» до ст. «Гусинобродская» линия запроектирована в тоннелях, далее до ст. «Молодежная» в надземном исполнении на двухпутной закрытой эстакаде. По данным мэрии, пассажиропоток на вводимом участке Дзержинской линии составит 62 тыс. человек в сутки или 22,7 млн человек в год.
Ранее редакция рассказывала о том, что станция метро «Спортивная» получила заключение Главгосэкспертизы.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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