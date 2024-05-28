Белорусских строителей метро хотят пригласить в Новосибирск

На встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Новосибирской области обсудил возможность привлечения в Новосибирск проектировщиков и метростроителей из Минска.

— Многие годы в Новосибирске метрополитен не строился, не развивался, собственные проектные компетенции были утрачены, и для выполнения этой задачи мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона и серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска, — отметил Травников в интервью информационному агентству и радио Sputnik Беларусь.

Он пояснил, что из областного бюджета Новосибирску в 2023 году было выделено более 1 миллиарда рублей на проектирование дальнейшего развития метрополитена, продление линии, а также строительство новых станций и депо.

Ранее редакция приводила мнение эксперта, советника ГК «Техногаз» Дмитрия Лукашева, который настаивал на том, что для активного развития метрополитена в Новосибирске город и регион должны кардинально поменять подход к технологиям строительства метро. Он говорил о необходимости использования проходческих щитов, что, с одной стороны, ускоряет, а с другой — удешевляет строительные работы. Лукашев также рекомендовал привлекать строителей из Москвы, где заканчиваются строительные объемы. При этом собеседник рекомендовал поторопиться, чтобы успеть привлечь в Новосибирск необходимую технику и кадры, пока их не разобрали другие регионы. Дмитрий Лукашев подчеркивал, что в России такие щиты сейчас не производят.

На проектирование продолжения Дзержинской линии метро на период 2023–2025 годов в областном бюджете было заложено по 180 млн рублей. Решение о выделении средств было принято на сессии Законодательного собрания региона. В общей сложности из регионального бюджета на подготовку проектной документации по метро за три года планируется направить 540 млн рублей, из городского — 95 млн рублей. Однако, в 2023 году эти средства так и не были использованы. Проектировщик не выбран

Протяжённость проектируемого участка Дзержинской линии составляет 3,5 км, две станции. От ст. «Золотая Нива» до ст. «Гусинобродская» линия запроектирована в тоннелях, далее до ст. «Молодежная» в надземном исполнении на двухпутной закрытой эстакаде. По данным мэрии, пассажиропоток на вводимом участке Дзержинской линии составит 62 тыс. человек в сутки или 22,7 млн человек в год.

Ранее редакция рассказывала о том, что станция метро «Спортивная» получила заключение Главгосэкспертизы.