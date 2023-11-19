Ураганный ветер пронесся по Новосибирской области

Сегодня, 19 ноября, по Новосибирской области прогулялся ураганный ветер. Жители могут наблюдать различные последствия ветра по всему региону.

— Ночной шквалистый ветер с порывами до 27 м/с переходит в настоящую метель, — говорится в сообщении АО «РЭС».

В связи с таким ветром были аварийные отключения электричества, вызванные падением на линии электропередачи посторонних предметов (веток, деревьев, сорванных крыш и т.д.), повреждением изоляторов, схлестом и даже обрывом проводов.

Фото со страницы АО «РЭС» в Телеграм

Наиболее пострадавшие районы Новосибирской области — Барабинский, Куйбышевский, Тогучинский, Кыштовский, Сузунский.

Энергетики будут работать до полного устранения всех повреждений, хотя по заверению «РЭС» погодные условия продолжают ухудшаться.

Помимо Новосибирской области пострадали также Алтайский край. Там порывы ветра достигают до 35 мастеров в секунду.

Например, на пересечение Титова — Глушкова в Барнауле упало дерево перегородив дорогу машинам.

Фото со страницы Регион 22 / Барнаул в Вконтакте

Жители Алтайского края в соцсетях также сообщают о кратковременной остановке электричек, а также о том, что ветер срывает крыши со зданий. Например, часть кровли была сорвана с крыши Алтайского аграрного университета. В Бийске ветром снесло купол храма, сообщили Вести Алтая.

Кузбасс также попал под ураганный ветер. Как сообщают спасатели МАСС, муниципальная аварийно-спасательная служба просит граждан города не игнорировать рекомендации при штормовом предупреждении.

На выложенный спасателями кадрах можно увидеть как, предположительно, крыша зданий была снесена и теперь находится во дворе дома.

Фото со страницы спасателей МАСС в Телеграм

Ранее редакция сообщала о том, что похолодание до -11 придет в Новосибирск на следующей неделе.