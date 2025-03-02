Мэрия согласовала мусульманам использование участка и мечети в центре Новосибирска

Проект постановления мэрии города Новосибирска находится на официальном сайте городских властей. Согласно документу, муниципалитет предоставляет местной религиозной организации мусульман «Ихлас» (Искренность) разрешение на условно разрешенное использование земельного участка общей площадью 1818 кв. м., расположенного на ул. Фрунзе, 1-а, а также объекта капитального строительства «религиозного использования».

Уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».

Контроль за исполнением постановления возложено на начальника департамента строительства и архитектуры мэрии. Сроки исполнения пока не указываются.

Напомним, мечеть Новониколаевского Магометанского общества построили в Новосибирске в 1916 году на средства верующих. Распогодилось здание на улице Бурлинской, которую позже переименовали в Фрунзе. В 1938 году его отдали под светские нужды, а в 1993 году вновь вернули общине. Но здание сильно износилось и его пришлось долго восстанавливать. В результате первая молитва в нем прозвучала в 2013 году.

Весной 2022 года правительство Новосибирской области потребовало от мусульманской общины «Ихлас» освободить здание исторической мечети, расположенное на Фрунзе. Сделать это предписывалось в довольно сжатые сроки, в течение трёх месяцев. Причиной столь жестких мер стало уголовное дело, заведенное по факту многочисленных нарушений, выявленных в мечети. Правоохранители выдвинули руководству мусульманской общины «Ихлас» обвинение в организации в храме хостела для мигрантов. За проживание с приезжих брали деньги. Помимо этого, комиссия обнаружила на предоставленной общине территории несогласованные пристройки.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство медресе. Это мусульманское образовательное учреждение, которое возводится с 2017 года на улице Мира, напротив ТЦ «Мега». Как отмечается в документации, в здании будет от 4 до 9 этажей. На данный момент возведено 7 этажей. Общая площадь объекта будет 6,38 тысяч кв метров, высота 37 метров. Разрешение действует до декабря 2025 года.