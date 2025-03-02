Число свадеб и разводов в красивые даты февраля посчитали в ЗАГСе Новосибирска

Многие новосибирцы верят в магию чисел, оттого планируют важные события на так называемые «счастливые» даты. В феврале таких было две — 20 и 25 февраля. На эти даты пришлось 264 заключенных брака.

— 20 февраля 2025 года зарегистрирован 51 акт заключения брака. 25 февраля 2025 года было оформлено 135 браков, — сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области Om1 Новосибирск.

Число разводов в эти даты было почти в пять раз меньше. При этом основное их количество пришлось на 5 февраля.

— 20 февраля 2025 года зарегистрировали 27 разводов. 5 февраля 2025 года был расторгнут 51 брак. Таким образом, за два дня 20.02.2025 и 25.02.2025 в регионе было 78 расторжений брака, — посчитали в управлении.

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года, Новосибирская область заняла второе место по числу заключенных браков среди субъектов Сибирского федерального округа, уступив лишь Красноярскому краю. За шесть месяцев в регионе было заключено 15 099 брачных союзов. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года в регионе было заключено 7872 брака (рост почти в 2 раза).

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