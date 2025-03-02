Новосибирские рестораторы объяснили подорожание итальянских макарон

Начиная с 1 марта повысились цены сразу на 26 наименований макарон. Продукция известного итальянского бренда Barilla подорожала на 15-30%. Об этом рассказали в «Коммерсанте» с уточнением, что российские ритейлеры получили от компании «Барилла Рус» соответствующее уведомление.

— Это в большей степени коснется конечных потребителей, которые покупают продукты в магазине. С ресторанами ситуация выглядит иначе. Многие заведения начали делать свою пасту. Такую стратегию выбрали уже как минимум 50% ресторанов, специализирующихся на итальянской кухне. Инфляцию они, конечно, ощущают, потому что все продукты дорожают. Но именно это решение по импортной пасте их не коснется. Покупатели же макарон будут решать, что им делать дальше, исходя из соотношения цены и качеств, — сказала председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина BFM-Новосибирск.

В компании бренда «Перчини» подтвердили, что в данном заведении общепита при приготовлении блюд давно используют пасту собственного производства, что позволяет не только контролировать качество продукции, но и поддерживать стабильные цены.

— В том числе поставщики муки — это российские производители, с которыми мы сотрудничаем и доверяем качеству и оперативности поставок в любой регион присутствия бренда. В целом, для крупных игроков ресторанного бизнеса по франчайзингу, СТМ (собственная торговая марка — Ред.) является главным способом сдерживания цен, контролем качества и скорости поставок, — рассказал представитель Федерального ресторанного бренд «Перчини».

Ранее редакция сообщала о том, что цены на кофе в Новосибирске в марте резко вырастут. Часть кофеен могут перейти на более дешевые сорта кофе, чтобы не отпугивать покупателей.