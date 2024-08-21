Прокурор Новосибирской области объявил предостережение Владимиру Знаткову

В прокуратуре Новосибирской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям при реализации национальных проектов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь шла о ситуации со строительством школ, детских садов, объектов водоснабжения, а также о принимаемых мерах к завершению этих объектов. Кроме того, в ведомстве подняли вопрос о приведении автомобильных дорог региона в нормативное состояние и проблемах с ливневой канализацией.

— Прокурор области Александр Бучман потребовал разработать и утвердить дорожные карты по завершению строительства объектов, принять меры к увеличению рабочих и техники. Первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову вынесено предостережение, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в Новосибирской области сорван проект по строительству шести концессионных школ. В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело. Сроки возобновления работ на объектах пока не называются. Между тем в микрорайонах Новосибирска, где должны были открыться школы, ухудшается ситуация с доступом детей в образовательные учреждения.

В рамках проекта «Чистая вода» сорвана сдача трех объектов в Татарске, Коченево и Ордынском. Как сообщали в МинЖКХ области, сейчас область должна будет вернуть в федеральный бюджет более 80 млн рублей.

Расторгается контракт с подрядчиком, который занимался капремонтом Октябрьского моста . Кроме того, у мэрии были вопросы к подрядчику, ремонтирующему Димитровский мост . В итоге на минувшей неделе мэр Новосибирска получил предостережение от прокуратуры. О проблемах с ремонтом дорог в рамках БКАД в этом сезоне пока информации нет. Судя по отчетам Минтранса и департамента транспорта мэрии, работы идут в графике. С другой стороны, Новосибирская область оказалась в списке аутсайдеров в РФ по доле дорог, не соответствующих нормативам.

И наконец, проблемы с ливневкой жители Новосибирска этим летом ощущают на себе в полной мере. После частых и сильных дождей улицы города затапливает, а потоки воды разрушают дороги.

Ранее редакция рассказывала об увольнении министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.