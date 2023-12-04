Полмиллиона и восстановление на работе добился уволенный сотрудник под Новосибирском

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области провела проверку по обращению работника ЗАО «Болотнинская гофротара» о нарушении его трудовых прав.

— Установлено, что отдел кадров ЗАО «Болотнинская гофротара» нарушил процедуру увольнения заявителя, не надлежаще оформив применение дисциплинарного наказания. Кроме того, уволенный работник получил производственную травму, ему установлена инвалидность и ограничения по труду, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Прокурор внес представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого работник восстановлен в должности ЗАО «Болотнинская гофротара», ему выплачена заработная оплата за время вынужденного прогула в размере свыше 58 тысяч рублей.

По постановлению прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КОАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском в интересах работника о взыскании морального вреда, причиненного в результате произошедшего несчастного случая на производстве.

Болотнинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскал с организации в пользу работника моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Трудовые права незаконно уволенного сотрудника восстановлены.

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