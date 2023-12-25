Ремонт моста через реку Ельцовку-2 запланировали на 2024 год в Новосибирске

Капитальный ремонт моста на ул. Сухарной через реку Ельцовку-2 планируется начать в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию — в 2025-м, — говорится в сообщении.

Длинна моста составляет 22,8 метра. Мост был построен в 1965 году. Сейчас он находится в предаварийном техническом состоянии.

Завершена подготовка проектно-сметной документации. Документация направлена на проверку. Заключение договора запланировано на 1-й квартал 2024 года, после этого на мосту начнутся строительно-монтажные работы.

— Проектными решениями предусматривается полная замена конструкций моста и его расширение до нормативных значений, — отметили в сообщении.

На время ремонта будет организована объездная дорога.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники не смогли потратить 300 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирской области.