«Из ада выбраться легче»: на многокилометровые пробки на выезде с Хилокской пожаловались жители Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались на многокилометровые пробки в час пик на выезде с Хилокского микрорайона. По словам водителей, причина скованности движения кроется в местном базаре, считающимся самым крупным плодово-овощным рынком Сибири.

Выезды из небольшого массива переполнены фурами, которые в два-три ряда выстраиваются на однополосной дороге, чтобы пробраться на Хилокский рынок.

— Кто считает, что пробка на «Тёщином языке», «Бетонке» или площади Труда самыми страшными пробками, просто не пытался рано утром выехать с Хилокской. Выбраться из ада легче, чем сквозь плотный поток машин жаждущих реализовать свой фруктово-плодово-овощной интерес, — заявляют местные жители.

Ранее новосибирцы просили главу СКР Александра Бастрыкина избавить их от неприятного соседства в виде Хилокского рынка. Люди считают, что пока здесь идет торговля, порядка в жилмассиве не видать.

— Пока работает проклятый Хилокский рынок, вся работа Следственного Комитета, Полиции, Прокуратуры, Мэрии и Администрации района — ничто иное, как носить воду в решете. Сколько бы не было проведено работы, наша улица остается кишлаком и анклавом мигрантов. Мы больше не можем жить в таких условиях! Просим Вас обратите внимание на эпицентр притяжения мигрантов средней Азии и корень всех наших бед, на Хилокский рынок, —заявляли местные жители.

Обращались местные не только к силовикам, но и к администрации самого рынка. Однако просьбы перенести въезд на другую его сторону были игнорированы.

— В ответ мы слышали, что-то про продажных общественников и воровство в трамваях, — поясняют местные активисты.

Один из автомобилистов, ежедневно пытающийся прорваться сквозь паутину машин, снял видео утренних пробок на выезде с Хилка.

— Это начинается с 6 утра, когда они (клиенты рынка, оптовики) на рынок ломятся. Ни выехать, ни заехать во двор. Других объездных путей нет. Я еще в мае писал жалобу, но в ответ пришла очередная отписка. Такие пробки, каждое утро, в том числе, и в выходные. А летом в Курбан-байрам после нескольких попыток выехать с массива, пришлось бросить машину во дворах и добираться до работы своим ходом. В какие-либо другие праздники ситуация та же —пробка прям до кольца. Каждое утро выезд из дома — это нервотрёпка. Едут в два, три ряда по однополосной дороге. Едут фуры, хотя у большегрузов другой въезд на рынок, — рассказал водитель в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО».

По словам мужчины, 23 сентября сильной пробки не было только потому, что с утра на месте работали сотрудники ГАИ и все водители соблюдали правила дорожного движения. По мнению сибиряка, присутствие здесь полицейских необходимо на постоянной основе, тогда и порядок на дорогах будет.

— А если еще и проверку водителей организовать с прокуратурой или с приставами, то очень много интересного еще и найти можно будет. Сколько алиментщиков, нарушителей, нелегалов, водителей без прав найти можно —это 100%. С раннего утра их тормозить и проверять — эффект себя ждать не заставит, — заявил автор видео.

Жители Хилокского микрорайона опасаются, что из-за заторов на дорогах массива экстренные службы могут вовремя не попасть на вызов, что приведет к трагедии. Люди просят прокуратуру разобраться в наболевшем у сибиряков вопросе и принять меры.

— Почему ГАИ, ДПС, ГИБДД и прочие дорожные службы не выполняют свои обязанности и не наводят порядок на дорогах? Хрючевальни все снесли, самсу и плов покушать у нас теперь не получается, а значит и ездить не зачем, — возмущаются жители многострадального микрорайона.

Ранее редакция сообщала о том, что в «кишлак» на Хилокском фурам запретили въезд — 23 сентября здесь установили ограничитель для фур.