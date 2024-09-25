ХК «Сибирь» разгромил «Сочи» с счетом 4:2

В напряжённом матче на льду «Сибирь Арены» состоялся поединок между хоккейными клубами «Сибирь» из Новосибирска и «Сочи». Победу со счётом 4:2 одержала новосибирская команда. Это уже их шестая победа подряд в КХЛ.

Игра прошла во вторник, 24 сентября 2024 года. Шайбы были забиты Владимиром Бутузовым, Валентином Пьяновым, Тэйлором Беком и Энди Андреоффом, который забил гол на последней минуте.

После этой победы «Сибирь» поднялась на лидирующие позиции в Восточной конференции, набрав 12 очков. Примечательно, что ещё шесть матчей назад «Сибирь» занимала нижние строчки в турнирной таблице.

Следующая встреча состоится 26 сентября 2024 года, когда новосибирцы встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» разгромил татарский «Нефтехимик» в домашнем матче.