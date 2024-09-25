ХК «Сибирь» разгромил «Сочи» с счетом 4:2

В напряжённом матче на льду «Сибирь Арены» состоялся поединок между хоккейными клубами «Сибирь» из Новосибирска и «Сочи». Победу со счётом 4:2 одержала новосибирская команда. Это уже их шестая победа подряд в КХЛ.
Игра прошла во вторник, 24 сентября 2024 года. Шайбы были забиты Владимиром Бутузовым, Валентином Пьяновым, Тэйлором Беком и Энди Андреоффом, который забил гол на последней минуте.
После этой победы «Сибирь» поднялась на лидирующие позиции в Восточной конференции, набрав 12 очков. Примечательно, что ещё шесть матчей назад «Сибирь» занимала нижние строчки в турнирной таблице.
Следующая встреча состоится 26 сентября 2024 года, когда новосибирцы встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом».
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» разгромил татарский «Нефтехимик» в домашнем матче.
Источник фото: предоставлено пресс-службой ХК Сибирь.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru