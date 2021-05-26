Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

— В декабре прошлого года был принят федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). В нем реализовано достаточно много революционных, долгожданных и необходимых строительной отрасли посылов, но, как и всякий глобальный закон, с точки зрения реализации он проработан слабо, — заявил на пресс-брифинге в рамках федеральной конференция «Новое законодательство о комплексном развитии территорий» председатель градостроительной комиссии при правительстве РФ (создана для реализации плана «Трансформация делового климата»), гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
Сейчас, по его словам, в профильном сообществе идет активная работа по адаптации федерального закона к региональным и муниципальным условиям. В частности, аналогичный региональный закон планируется принять в Новосибирской области в двух чтениях на майской сессии Заксобрания. Но потом к нему необходимо разработать и утвердить еще около 19 подзаконных актов. Для строителей сейчас это очень больная тема, так как фактически уже несколько месяцев они живут в нормативном вакууме — старый закон о развитии застроенных территорий (РЗТ) уже не действует, а в новом очень много белых пятен, из-за чего принятые решения могут быть опротестованы в суде.
— У нас есть дорожная карта, согласно которой региональный закон о КРТ должен заработать летом 2021 года. Именно поэтому принято решение утвердить его на майской сессии, а потом доработать, — пояснил депутат регионального парламента, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. — По нашим оценкам, на согласование и утверждение подзаконных актов уйдут еще 1-2 месяца.
Кроме того, градостроительная комиссия под руководством Игоря Белокобыльского подготовила ряд предложений нормативных актов федерального уровня, с которыми планирует выйти на правительство РФ.
— Чтобы лечить болезнь — нужно поставить диагноз, а мы не понимаем, сколько домов уже являются ветхими, а сколько будут относиться к этой категории через 5, 10, 15 лет. Федеральный центр говорит, что это забота муниципалитета и региона, а мы настаиваем, что инвентаризацию необходимо провести за счет федерального бюджета, — поясняет Илья Поляков.
По мнению гендиректора ОАО «Гипрогор» (Москва), члена комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Елены Чугуевской, эту работу можно провести за счет средств и информационных систем корпорации «ДОМ.РФ». При этом информация об износе жилого фонда по каждому субъекту должна быть доступна не только органам власти, но и жителям этих регионов.
— Документация по КРТ законом поставлена над генпланом. Когда речь идет о реновации, это приводит к рискам планирования социальной, дорожной и т.д. инфраструктуры, — поясняет Елена Чугуевская. — Возникают сложности с выкупом объектов у правообладателей, хотя все понимают, что реконструкция городской застройки позволит сделать город более плотным и эффективным.
Для решения этой проблемы эксперт предложила использовать режим мастер-планирования, с помощью которого показывать бюджетную, коммерческую и социальную эффективность территории всем участникам процесса.
— На наш взгляд, всем субъектам сейчас нужна поддержка в определении методик развития застроенных территорий. Мы предлагаем, чтобы Минстрой РФ за свой счет пригласил профессиональный институт для разработки этих методических рекомендаций, чтобы на их основе субъекты создавали свои, — говорит Игорь Белокобыльский. — Чтобы регионы не придумывали их сами, а только корректировали под местные особенности.
Он добавляет, что пока законодательство о КРТ затрагивает только тех игроков рынка, которые привыкли работать со сложными продуктами (расселение ветхого и аварийного жилья, развитие застроенных территорий). В Новосибирске, к примеру, это всего 5-8 компаний.
— Для остальных застройщиков пока это работа в «боковом поле». Они начнут вступать в процесс только тогда, когда появятся четкие механизмы работы, — уверен Белокобыльский. — У регионов и муниципалитетов после разработки и вступления в силу полного пакета документов по КРТ появится, наконец, четкий механизм развития имеющихся территорий. Что касается федерального центра, то, думаю, он в итоге сильно удивится цифрам, необходимым для реализации КРТ.
4 июня градостроительная комиссия проводит завершающую согласительную процедуру по поправкам с Минстроем РФ. После этого они уйдут в правительство страны. В идеале разработчики рассчитывают, что их рассмотрит Госдума нового созыва уже в начале своей работы, а в силу они вступят в 2022 году.
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