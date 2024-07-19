Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста депутата Украинцева в Новосибирске

25 июля Дзержинский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО депутата горсовета Игоря Украинцева. Он находится под арест до 29 июля.

Напомним, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали 30 мая 2024 года.

По версии следствия, он получал деньги от руководителя строительной организации «Стрижи» Игоря Белокобыльского за лоббирование его интересов и интересов бизнеса.

В СК считают, что подозреваемый получал взятки через вымогательство, обещая распространить в СМИ порочащие сведения о руководителе строительной организации и в целом о компании. ​​​​​​​

Вину Украинцев отрицает.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева в СИЗО.