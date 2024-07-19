Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста депутата Украинцева в Новосибирске

25 июля Дзержинский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО депутата горсовета Игоря Украинцева. Он находится под арест до 29 июля.
Напомним, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали 30 мая 2024 года.
По версии следствия, он получал деньги от руководителя строительной организации «Стрижи» Игоря Белокобыльского за лоббирование его интересов и интересов бизнеса.
В СК считают, что подозреваемый получал взятки через вымогательство, обещая распространить в СМИ порочащие сведения о руководителе строительной организации и в целом о компании.
Вину Украинцев отрицает.
Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева в СИЗО.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области, автор: пресс-служба
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