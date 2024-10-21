Мэром Краснообска стал Денис Зеленцов

На сессии депутатов поселка Краснообск большинством голосов избран новый глава ВАСХНИЛа. Им стал Денис Зеленцов (На базовом фото крайний справа. – Ред.). Ранее он исполнял обязанности мэра поселка. Ранее Зеленцов также был депутатом совета депутатов Краснообска.

Помимо Дениса Зеленцова на пост главы также претендовали Александр Горожанкин, Анна Головина и Анна Гумерова.

Напомним, предыдущий глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку 25 июля. Он возглавлял рабочий поселок чуть больше года. Уход с должности чиновник объяснил решением получить образование в аспирантуре. 30 августа исполняющим обязанности главы Краснообска был назначен Денис Зеленцов.

Олег Яцков проработал в должности главы поселка год. Ранее он был депутатом в горосовете Бердска.

Ранее редакция сообщала о задержании замглавы поселка Краснообск.