Новосибирские водители за полгода получили более 3 млрд рублей выплат по ДТП

С января по июнь 2024 года автовладельцы Новосибирской области получили 3,2 млрд рублей страховых компенсаций по ДТП. Это на треть больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

— Страховщики урегулировали больше 26 тыс. страховых случаев. Размер средней выплаты вырос почти в два раза, до 124,5 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Эксперты связывают увеличение выплат с ростом стоимости автозапчастей и восстановительного ремонта машины после аварии.

В 2023 году автовладельцы региона получили почти 5 млрд рублей выплат в качестве возмещения ущерба после ДТП (+ 11% к уровню 2022 года). Больше половины выплат — почти 3 млрд рублей — автолюбители получили по ДТП, оформленным с помощью европротокола. Он оформляется без присутствия сотрудников дорожно-транспортной инспекции, через приложение «Госуслуги».

Напомним, Новосибирская область входит в «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. Регион попал в нее в 2016 году и с тех пор бьет рекорды по мошенничеству в автогражданке.

Ранее редакция сообщала, что за восемь месяцев 2024 года в органы внутренних дел Новосибирской области поступило 209 сообщений о преступлениях в сфере автострахования. самыми популярными сценариями автоподстав в регионе являются спровоцированное или сымитированное ДТП, намеренное причинение повреждений транспортному средству и ложный угон автомобиля. Также новосибирские аферисты фальсифицируют обстоятельства страховых случаев: подменяют номерные знаки, детали и водителей авто.