С 21 октября в Новосибирске изменится расписание двух электричек

Два пригородных электропоезда в Новосибирской области поменяют расписание из-за сезонных ремонтных работ на путях.
В сообщении АО «Экспресс-пригород» говорится о поездах, следующих по маршруту Новосибирск – Барабинск – Новосибирск в обоих направлениях.
С 21 по 23 октября электропоезд №7133 будет отправляться с Главного вокзала Новосибирска в 16:24 и прибывать в Барабинск в 20:58.
31 октября пригородный поезд №7132 отправится из Барабинска в 6:54 и прибудет в Новосибирск в 11:37.
«Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки, учитывая возможные изменения в расписании.
Ранее редакция сообщал о том, что две компании поставят вагоны Новосибирскому метрополитену.
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