Мероприятия XIV «Сибирской медианедели» посетили журналисты из Сибири

XIV «Сибирская медианеделя» проходила с 16 по 20 сентября в Новосибирске и Томске. Победители конкурса журналистов смогли посетить крупные промышленные объекты, а также обучающие семинары и медиасессии. XIX Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Организатор конкурса – Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение».

Лучших журналистов Сибири поздравили члены жюри конкурса и представители компаний-партнеров проекта. Особенно полпред благодарил корреспондентов, которые участвовали в номинации «ПРО Героизм». Она посвящена героям-сибирякам.

В номинации «Экономика» Анатолий Серышев наградил пятерых победителей. Их работы о предпринимательских инициативах жителей Сибири жюри признало лучшими.

В этом году генеральный партнер проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» внес новшество в конкурс в виде обширной образовательной программы. В рамках мероприятия проводились мастер-классы на актуальные для современных медиа темы, велись дискуссии.

Лауреаты «Сибирь.ПРО» совершили экскурсию по Новосибирску, в ходе которой познакомились с экспозицией музея Западно-Сибирской магистрали и посетили ж/д вокзал «Новосибирск-Главный». Также журналистам представилась возможность посетить один из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири – АО «Искитимцемент» (управляющая компания АО «ХК «Сибирский цемент») в Искитиме, строящийся Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Новосибирске.

Продолжилась «Сибирская медианеделя» уже в Томске, где основной площадкой стал Томский государственный университет. Вторая открытая тематическая медиасессия называлась «Сила слова. Миссия современных СМИ – победить равнодушие». Там участники обсудили эволюцию медиа, включая использование ИИ в медиаотрасли. Кроме того, журналисты приняли участие в дискуссии – пресс-конференции «Новые навыки журналиста и будущее российских медиа», где рассматривались вопросы развития региональной журналистики.

В рамках культурной программы журналисты осмотрели исторический центр одного из старейших городов Сибири и посетили Центр управления сетями.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога, Сибирский банк ПАО Сбербанк.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».