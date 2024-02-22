Судебные приставы помолились в храме Новосибирска

Новосибирские судебные приставы отстояли молебен в честь дня памяти небесного покровителя Феодора Стратилата 21 февраля.

Специально для людей в погонах службу в Кафедральном соборе Вознесения Христова провел отец Константин.

Протоиерей пожелал служителям Фемиды терпения, сил и беречь себя. Отец Константин также напомнил, чтобы госслужащие не забывали обращаться к своему небесному покровителю.

Возможно, церковная служба связана с недавними неприятностями в новосибирском УФССП, ставшими достоянием общественности.

В феврале 2024 года в центре скандала оказались приставы, ставшие фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Экс-служители Фемиды незаконно выставили на продажу арестованное имущество, из-за чего новосибирская компания лишилась ¼ доли нежилого помещения стоимостью около 30 млн рублей.

Также, на этой неделе в Новосибирске ссора в паре двух влюбленных судебных приставов Ирины и Сергея закончилась трагедией. Мужчина расправился с невестой, чтобы не жениться на ней. Как итог: девушка погибла, а жених в СИЗО дожидается приговора суда.

Ранее редакция сообщала о том, как в Новосибирской области свадьба закончилась похоронами. Один из гостей под конец торжества достал нож и расправился со счастливым женихом.