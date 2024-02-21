Шесть особей полярного волка продал в ОАЭ Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило впервые передал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) шесть особей полярного волка, сообщил на пресс-конференции директор зоопарка Андрей Шило. Стоимость контракта составила около 5 тыс. евро (почти 500 тысяч рублей), включая транспортировку.
— Вчера отправили полярных волков в Эмираты.Они (зоопарк — Ред) создают некий уголок севера и попросили у нас волков. Это старый зоопарк, расположенный в 47 км от Дубая, — уточнил Андрей Шило.
Полярный волк является подвидом серого волка. Он обитатель арктических территорий. Полярные волки внешне отличаются от серых: они крупнее, шерсть у них более густая и белого цвета.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирский зоопарк поднимет цену льготного входного билета до 250 рублей.
Фото с официального сайта Новосибирского зоопарка
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