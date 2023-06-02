Мэру Новосибирска пока некогда думать о летнем отпуске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не озвучил свои планы на летний отпуск. Об стало известно на еженедельной пресс-конференции.

— О планах на отпуск пока не думаю. Большой объем работ, ремонтных работ, подготовки ко Дню города. Пока голова занята не тем, о чем вы спрашиваете, — подчеркнул мэр.

Напомним, в прошлом году во время часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что ему удалось выкроить для отдыха всего 10 дней. Также Локоть отметил, что предпочитает отдыхать на природе. Назвать конкретное место своего отдыха тогда Локоть отказался. По данным источника редакции, мэр города любит отдыхать на берегу реки с удочкой.

Ранее редакция сообщала о том, что названы проекты в сфере туризма, которые получат региональные субсидии на развитие.