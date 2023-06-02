Кто загрязняет воздух в Новосибирске, рассказали эксперты

В Роспотребнадзоре по Новосибирской области сообщили изданию КП-Новосибирск, из-за чего в столице Сибири такой грязный воздух.

Оказалось, что причина кроется не только в наличии источников загрязнения, но и в том, что город расположен в местности, где отсутствуют условия, которые бы благоприятствовали рассеиванию примесей.

По данным ведомства, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в регионе являются предприятия теплоэнергетики и автомобильный транспорт. Кроме того, немаловажную роль в создании этой проблемы играют предприятия по производству неметаллической минеральной продукции.

— Города Новосибирск и Искитим расположены в зоне неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания примесей, вследствие чего в отдельные периоды интенсивно происходит накопление вредных веществ в атмосфере, пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский эколог Сергей Пащенко дал объяснение смогу в левобережье города.