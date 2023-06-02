В Новосибирской области спрос на новые китайские авто вырос в 12 раз

В Новосибирской области покупательский интерес к автомобилям с пробегом китайских производителей вырос более чем в 12 раз, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 81%. Об этом сообщает пресс-служба Авито Авто.

Самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей в Новосибирской области по итогам мая 2023 года стала OMODA C5 (18,4% от всех опрошенных). Средняя цена такого авто составляет 2 млн 960 тыс рублей.

Второе место разделили Changan CS35 Plus (стоимость 2 млн 289 тыс рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (2 млн 290 тыс рублей) с 13,2% от числа опрошенных. На третьей строчке рейтинга — Changan UNI-K (10,5% от опрошенных). Стоимость авто в среднем составляет 4 млн 790 тыс рублей.

Рейтинг самых востребованных китайских моделей на рынке авто с пробегом в Новосибирской области по итогам мая 2023 года возглавила Geely Monjaro (12,3% от опрошенных) с средней стоимостью 3 млн 190 тыс рублей.

На второй позиции — Geely Tugella стоимостью в 2 млн 750 тыс рублей (9% от опрошенных). Третье место занимает Geely Coolray (8% от опрошенных). Стоимость в среднем — 1 млн 640 тыс рублей.

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