Меры борьбы с мигрантами предложили общественники в Новосибирске

Участники общественного движения «Сорок Сороков» предложили властям Новосибирской области меры по борьбе с нелегальными мигрантами. Предложение активисты направили губернатору региона, полномочному президента в СФО, Заксобранию и силовым структурам.

Поводом для обращения стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибло 145 человек и более 500 получили ранения.

В своем письме общественники отмечают беспрецедентный уровень миграции в Новосибирскую область за последние годы и стабильный уровень преступности со стороны выходцев из Средней Азии.

— Согласно данным Новосибирскстата за 2023 год в регион прибыло 75,1 тысяч мигрантов. Одновременно за последние несколько лет правоохранительными органами отмечается рост преступности преимущественно среди выходцев из стран Средней Азии и Закавказья После совершения теракта, подготовкой выходцами из Средней Азии в последние дни терактов в других регионах, невозможно игнорировать причинно-следственную связь между уровнем притока в России, в том числе в нашу область, трудовых мигрантов, ростом террористической угрозы и ростом преступности, в целом. Не говоря об участившихся случаях нападения мигрантов на детей, эксцессов в учебных заведениях, — подчеркивает «Сорок Сороков».

Общественники представили список мер из 12 пунктов, который, по их мнению, поможет стабилизировать обстановку в Новосибирской области:

Проверить законность получения российского гражданства у всех лиц, получивших российское гражданство на территории Новосибирской области за последние 10 лет, в случае выявления нарушений, в частности незнания русского языка, лишать гражданства и привлекать к уголовной ответственности должностных лиц причастных к незаконному получению гражданства Российской Федерации; проверить всех въехавших на территорию Новосибирской области иностранных граждан с целью трудовой деятельности на соответствие заявленным целям въезда. В случае отсутствия стабильной работы, трудовых или гражданско-правовых отношений с российскими организациями, принять меры по депортации таких иностранных граждан; проверить всех иностранных граждан, находящихся на территории Новосибирской области, на наличие соблюдения ими регистрационного учёта, оперативно депортировать тех, у кого истёк срок пребывания на территории РФ; проверить всех иностранных граждан, находящихся на территории Новосибирской области, на наличие неснятой или непогашенной судимости. Выявленных лиц депортировать в силу требований Федерального закона; выявить все жилые помещения массовой регистрации иностранных граждан, привлечь собственников таких помещений и зарегистрированных лиц к предусмотренной законом уголовной ответственности; проверить всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Хилокского рынка, на соблюдение налогового законодательства, уплаты налогов и взносов, применения ККТ и другое; проверить все постройки на территории Хилокского рынка и близлежащей территории на соответствие градостроительным нормам, требованиям земельного законодательства, принять меры по демонтажу всех самовольных строений и освобождению земельных участков; провести проверку диаспор на предмет хранения и изготовления нелегального оружия и боеприпасов на территории региона, хранения наркотических средств; ограничить использование хозяйствующими субъектами иностранных работников в строительстве, сельском хозяйстве, такси, сфере общественном питании, грузоперевозках, пассажирских перевозках, на производствах детского и диетического питания, в сфере образования, оказания медицинских услуг, гостиничном бизнесе; в целях содействия соблюдению законодательства на уровне НСО ввести в процедуру сдачи экзамена на получение сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны; ввести региональные стимулирующие меры для привлечения из-за рубежа русских соотечественников с семьями в виде предоставления пособий сроком от 12 месяцев, выделения земельного участка, предоставления ссуды на строительство жилья в сельской местности; в случае возникновения необходимости привлечения новых специалистов принять меры по организации внутренней трудовой миграции коренных жителей соседних регионов.

Ранее редакция сообщала о том, что Русская народная дружина показала нелегальные автомойки с мигрантами на «Жуковке» в Новосибирске.