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В Новосибирской области могут легализовать эвтаназию бездомных животных

  • 07/04/2024, 12:10
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В Новосибирской области могут легализовать эвтаназию бездомных животных
На Госуслугах проводится опрос для жителей региона.

До 30 апреля на Госуслугах проводится опрос для жителей Новосибирской области об эвтаназии бездомных животных. Он называется «О необходимости введения в областное законодательство дополнительных мероприятий по решению проблемы животных без владельцев на территории Новосибирской области».

Новосибирцам предложено ответить на четыре вопроса. В первом у жителей региона спрашивают, наблюдается ли проблема безнадзорных животных в области?

Далее у сибиряков интересуются, могут ли собаки представлять угрозу для людей в определенных ситуациях?

В третьем вопросе спрашивают, должны ли органы региональной власти более эффективно решать эту проблему.

Четвертый вопрос раскрывает одну из мер. У жителей региона интересуются о допустимости проведения мероприятий по эвтаназии с соблюдением принципов гуманности в отношении отловленных собак без владельцев.

Ранее предприниматель и зоозащитница Елена Костянко рассказала Infopro54 о том, как сегодня выживают городские приюты для безнадзорных животных, почему практически исчезла помощь от благотворителей и волонтеров и как повлиять на жестокое отношение детей к животным.

Фото: freepik.com, автор: freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : эвтаназия опрос бездомные животные


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