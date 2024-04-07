В Новосибирской области могут легализовать эвтаназию бездомных животных

До 30 апреля на Госуслугах проводится опрос для жителей Новосибирской области об эвтаназии бездомных животных. Он называется «О необходимости введения в областное законодательство дополнительных мероприятий по решению проблемы животных без владельцев на территории Новосибирской области».

Новосибирцам предложено ответить на четыре вопроса. В первом у жителей региона спрашивают, наблюдается ли проблема безнадзорных животных в области?

Далее у сибиряков интересуются, могут ли собаки представлять угрозу для людей в определенных ситуациях?

В третьем вопросе спрашивают, должны ли органы региональной власти более эффективно решать эту проблему.

Четвертый вопрос раскрывает одну из мер. У жителей региона интересуются о допустимости проведения мероприятий по эвтаназии с соблюдением принципов гуманности в отношении отловленных собак без владельцев.

Ранее предприниматель и зоозащитница Елена Костянко рассказала Infopro54 о том, как сегодня выживают городские приюты для безнадзорных животных, почему практически исчезла помощь от благотворителей и волонтеров и как повлиять на жестокое отношение детей к животным.