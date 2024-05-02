4 млрд рублей выплатила по облигациям Новосибирская область

Новосибирская область в апреле погасила часть номинальной стоимости пятилетних облигаций, выпущенных в 2019 году. Выплаты составили 2,3 млрд рублей. А также часть номинальной стоимости облигаций 2020 года ― 1,07 млрд рублей. Кроме того, регион своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям 2021 и 2023 года, выплатив 646 млн рублей.
Ставка купонного дохода по четырем выпускам облигаций варьируется от 5,85% до 12,75%.
По данным Минфина, госдолг Новосибирской области на 1 апреля составлял 68 млрд рублей. Из них 19.5 млрд приходилось на ценные бумаги, 38,5 млрд ― на бюджетные кредиты.
Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании заняли на облигационном рынке 570 млрд рублей.
Фото Infopro54, автор Юлия Данилова
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