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Метавселенная будет наследником мобильного интернета

  • 07/01/2022, 12:00
Новости компаний
И может серьезно изменить существующие бизнесы в самых разных сферах.

— Есть разное понимание больших революций, в одном из этих пониманий мобильный интернет, пришедший вслед за обычным интернетом, — это большая революция, потому что он изменил жизнь людей. Метавселенная будет наследником мобильного интернета, который также сильно изменит жизнь людей. Он будет состоять из совокупности устройств, помогающих человеку войти в эту метавселенную, — уверен президент компании МТС Вячеслав Николаев. — Есть понятие Computing Power — это сила вычислений, они есть в совершенно разных местах, есть связь между этими элементами, и не просто связь, а единый интерфейс — это тоже обязательная вещь. Единый интерфейс как раз и приведет к тому, что будут не метавселенные, а метавселенная, когда в одном месте мы будем видеть совершенно разные аспекты. Плюс сюда обязательно ложится платежная система, система законодательной безопасности. Все это должно быть разработано для того, чтобы оно заработало.

Он напомнил, что точно так же было с мобильным интернетом. К примеру, сейчас оплата с телефона возможна потому, что есть технология NFC, которая это позволяет. Без нее такие платежи совершать было бы невозможно. Это же произойдет и с метавселенной. Для формирования ее структуры и полноценного запуска потребуется достаточно большое количество изобретений.

Глава МТС отметил, что сейчас никто не может четко определить, что такое метавселенная. Это можно будет сделать только через 20-30 лет, но уже сейчас понятно, что в этом направлении движется весь мир в целом и отдельные его игроки в частности.

— МТС, помимо всего остального, — это изначально телеком. Даже сам факт наличия связи между всеми объектами, причем связи определенного уровня надежности, — это некая базовая потребность метавселенной, — рассуждает Вячеслав Николаев. — Также суперважно установить стандарт улучшенных технологий. Сейчас весь мир движется к Edge Cloud и Edge Computing. Ведь сначала была централизация, все велось в центр обработки данных, все начало обрабатываться, а снаружи были только экраны. Ситуация меняется, через какое-то количество лет — 3-5, наоборот, часть вычислений придет в сторону самих устройств. Поэтому мы инвестировали в стартап Kneron, который делает такие чипы, устанавливаемые на сами устройства и производящие часть вычислений. Например, в видеокамере, стоящей у вас дома, будет чип, и часть вычислений станет производиться прямо там, только в этом случае вас устроит скорость, с которой это происходит.

Кроме того, помимо виртуальной, есть дополненная реальность. В метавселенной она выходит на первое место, и для нее нужна принципиально другая скорость вычислений.

— Можно привести простой пример жизни метавселенной. Сейчас вы идете по улице и видите рекламный щит, на нем рекламируется куртка. Если вам захочется ее купить, что вы делаете? Гуглите место, едете туда, примеряете, понимаете, подходит вещь или нет. Может быть, заказываете из другого места, потом оплачиваете и возвращаетесь домой. Это сейчас стандартная история, — рассказывает Николаев. — В метавселенной вы можете увидеть такую же рекламу, например, в VR-очках, идя по улице. Дальше вы подмигнете этой куртке или другим образом обозначите свой интерес, попадете в виртуальный магазин, там померите куртку, но поймете, что вам нужен другой цвет. И вам ее мгновенно сошьют.

Эксперт не исключает, что метавселенная может сильно подкорректировать существующие бизнесы. Например, в случае с курткой исчезает рекламный щит, который надо поставить на улице, исчезает потребность в инфраструктуре, которую к нему нужно подвести, исчезает сам магазин. Да, растет спрос на чипы, устанавливаемые на устройства, но они уже стоят меньше 10 долларов.

— Уже сейчас производство чипов и вообще производство электроники дошло до приличного уровня, который позволяет это сделать. Передача данных в этом случае не становится критичной, потому что если вы смотрите видео в формате Full HD и в 4К, это точно больше передачи информации, чем нужно для того, чтобы купить куртку, — комментирует Вячеслав Николаев. — Для передачи данных есть смартфон, он непрерывно ее осуществляет. Уже сейчас объемы, что мы можем прокачивать, близки к тому, чтобы этого хватило для операций в дополненной реальности. Другой вопрос, что скорость и задержка пока мешают, вот почему я говорю про развитие Edge Computing.

Чтобы встроиться в метавселенную телекомоператорам необходимо перестроить целый ряд процессов. В первую очередь меняется платежная система.

— Мы уже сейчас активно продвигаем цифровой банк. «МТС Банк» — один из самых быстрорастущих банков именно потому, что сразу идет в цифровую область. Он использует технологию мессенджера для повышения удобства, и люди заказывают там виртуальные карты. Причем с большим удовольствием, чем пластиковые. По результатам нашего опроса, больше 75% ответили, что готовы пользоваться виртуальной картой, пластик вообще не нужен, — поясняет Николаев. — Еще одна проблема — увод аватара. В мире метавселенной это будет еще более болезненным, чем при потере сотового телефона. Поэтому кибербезопасность, киберсекьюрити — это направление, в котором мы активно развиваемся — и вообще миру надо активно развиваться.

Еще одно направление, в котором, как и говорил президент компании, МТС намерен активно работать, — Edge Computing.

— Об этом все говорили, но очень мало кто сделал, — подчеркивает Вячеслав Николаев. —  Редкая ситуация в мире, когда телеком-оператор разделяет компанию, занимающуюся клиентами, и компанию, занимающуюся инфраструктурой. Мы это сделали для того, чтобы в этой компании развить облачную инфраструктуру, она будет работать с Edge Computing, потому что у нас есть преимущество перед всеми: мы имеем и сеть, и облако. На наш взгляд, любым облачным технологиям, что сейчас развиваются, понадобится часть вещей делать ближе к клиенту. Это будет его собственная виртуальная система. Сейчас все виртуализируется, она может быть у нас в облаке, но при этом часть вычислений будет производиться у клиента на месте, где бы он ни находился. При этом все надо связать в единую систему. И эта связка требует того, что есть у телекома, она требует сетей связи, которые позволяют в том числе приватизировать какие-то вещи. Понятно, что в большом количестве новых веяний, когда я, например, говорю про то, что на камере будет стоять свой чип и камера будет частично обрабатывать изображение сразу, это делается также и затем, чтобы не передавать полный поток и не обрабатывать его в центре, потому что камер станет слишком много. Это совершенно неправильно. Поэтому в данном случае мы, с одной стороны, позволяем производить часть вычислений прямо у клиента, а с другой — понижаем необходимость передачи данных, что дешевле и для клиента, и для нас. Поэтому нам необязательно использовать только свои устройства, будут использоваться совершенно разные, но облачная технология, сама платформа, будет наша.

Материал и фото эксперта предоставлены пресс-службой МТС

Фото: pixabay.com автор: tmeier1964

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Рубрики : Инновации Телекоммуникации

Регионы: Россия

Теги : телеком метавселенная инновации бизнес Edge Computing Edge Cloud


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