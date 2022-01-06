Уход за кожей в зимний период

К тому же негативно на кожу лица влияет быстрый перепад температур. Стоит отметить, что в холодное время года негативному влиянию подвержены не только открытые участки тела, но и закрытые. Поэтому уход за кожей в этот период времени года просто необходим.

Уход за кожей лица зимой

Лицо человека подвержено всем вышеперечисленным негативным факторам, так как под воздействием ветра и мороза кожный покров оказывается сухим и уязвимым, со временем на нем появляются морщины. При длительном нахождении на улице кровеносные сосуды на лице сужаются, а кожа начинает чувствовать недостаток в витаминах и минералах, содержащихся в крови.

Уход должен быть регулярным, при этом необходимо применять увлажняющие и питающие кремы, которые при воздействии окружающей среды смогут защитить кожу лица от негативных факторов.

Уход за кожей – увлажнение

Если проводилась чистка лица у косметолога, необходимо применять тоник или очищающий лосьон. Они помогают образовать защитную пленку, которая предотвращает испарение влаги из клеток.

Если на улице ветреная погода, и вы планируете заниматься спортом или длительное время гулять на свежем воздухе, тогда не стоит наносить увлажняющий крем – он может обеспечить уход за кожей зимой только в ночное время.

Для того чтобы кожа лица была защищена, лучше наносить по утрам питательный крем, а в летнее время года необходимо будет поменять местами питательный и увлажняющий крем. Как ухаживать за кожей лица? Можно наносить тоники или кремы, а также тональные средства.

Уход за лицом должен состоять не только из увлажняющего средства, предназначенного для жирных типов кожи. В холодное время следует использовать крем для нормального типа кожи. Когда кожа лица обычная, стоит отдавать предпочтение средствам, которые предназначены для сухой кожи. Если же использовать простое увлажняющее средство, его нужно применять в несколько раз чаще.

Уход за кожей лица зимой – питание

Косметика для лица, которая наносится с утра, должна относиться к питательным, плотным, жирным средствам, а также быть с уф-защитой с минимальным показателем СПФ 15. Средство для питания нужно наносить перед тональным, где-то за 10 минут.

При планировании поездки в заснеженные местности, лучше всего купить крем со степенью защиты не менее 30 или 50. Такие же рекомендации следует соблюдать и с губной помадой.

Косметика для лица может быть доступной по цене, а также качественной, поэтому не стоит гнаться за брендами. Можно купить продукцию, изготовленную в России. Например, можно обратить внимание на такие фабрики: Свобода и Черный жемчуг, а также Невская косметика.

Если же хочется купить качественную косметику, тогда можно отдать предпочтение косметике, которая производится в Финляндии и Швеции. Она отлично подойдет для кожи лица благодаря схожести климатических условий. Средства могут обеспечить должную защиту кожных покровов, а также их питание.

Выбранная косметика для лица должна содержать только натуральные масла, экстракты трав, а также витамины, такие как Е и А.

Ингредиенты помогают:

питать кожу;

активизировать работу веществ;

влиять на повышение эластичности и упругости кожных покровов.

Стоит отдавать предпочтение кремам, которые содержат сквален, масло жожоба, фитостерол репса, аргановое масло, масло макадамии, а также цинк.

Уход за кожей губ

Косметика для лица позволит справиться с шелушением губ, так как во время прогулок приходится не только бороться с ветром и морозом, но и ситуациями, когда человек пытается дышать ртом, усугубляя состояние губ.

Необходимо, чтобы уход был регулярным в виде помады или блеска, бальзама. Стоит обращать внимание на состав и отдавать предпочтение помадам, которые произведены на основе пчелиного воска и жира, а также имеют ультрафиолетовую защиту – 20.

Для придания губам здорового внешнего вида можно провести скрабирование, а после – обработать губы медом и огуречным соком для скорейшего восстановления. Также периодически губы можно смазывать касторовым или оливковым маслом на 10 минут. В масло можно добавить капельку лимона.

Уход за кожей тела зимой

Уход за кожей тела в холодное время года должен быть иным. Попробуйте воздержаться от горячего душа и отдать предпочтение теплому. Горячая вода негативно влияет на кожу, так как испаряется влага из клеток, она становится сухой и с нее смывается защитный жировой слой, что усугубляет состояние кожных покровов из-за его отсутствия.

Поэтому купаться в ванной не рекомендуется дольше 15 минут при температуре воды не выше 40 градусов. Чтобы не пересушивать кожу, в зимнее время стоит отдавать предпочтение крем-мылу или гелю для душа, в который входит крем. Скрабом можно воспользоваться не чаще, чем 1 раз в 7 дней, но в таком случае после приема душа аккуратными и массирующими движениями необходимо нанести на тело молочко.

Уход за кожей рук зимой

При отсутствии правильного ухода за кожей рук она становится пересохшей, потресканной и стянутой, невзирая на тот факт, что она нежная и хрупкая. Поэтому, чтобы защитить руки в холодное время, нужно надевать варежки или перчатки, а также полностью отказаться от средств, в состав которых входят антибактериальные компоненты, так как они делают кожу более сухой. Мытье посуды можно доверить другу или же надеть перчатки.

Как ухаживать за кожей рук? Следует отдавать предпочтение жирным кремам, а перед сном наносить маски: жирным слоем нанести крем, надеть Х\Б перчатки и несколько минут получать удовольствие от процедуры.

Уход за кожей ног зимой

Стоит отметить, что уход за кожей ног в холодное время года должен быть тщательным и регулярным. Так как им необходимо постоянно контактировать с вещами (шерстяными, синтетическими, хлопчатобумажными), которые сдавливают и стягивают кожу, а также не пропускают воздух, провоцируя пересыхание кожных покровов.

Вследствие постоянных негативных влияний появляется гиперкератоз – утолщение поверхностного слоя эпидермиса. Поэтому необходимо использовать средства, в состав которых входит кератолитик, обеспечивающий размягчение и удаление омертвевших участков кожи.