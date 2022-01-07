Ушел из жизни Анатолий Квашнин

Анатолий Васильевич Квашнин, российский государственный и военный деятель, полномочный представитель Президента РФ в СФО в 2004-2010 гг., скончался 7 января 2022 года.

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе (Башкирская АССР, СССР; ныне Республика Башкортостан, РФ) в семье военнослужащего.

В 1969 году окончил автотракторный факультет и военную кафедру Курганского машиностроительного института. В 1976 году стал выпускником Военной академии бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского, в 1989 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

С мая 1997 года по июль 2004 года Анатолий Квашнин был начальником Генерального штаба ВС РФ — первым заместителем министра обороны.

В 2004 — 2010 гг. занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

По сообщению ряда федеральных СМИ, причиной смерти Квашнина стал коронавирус.