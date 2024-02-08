Мужчине, потерявшему сознание на остановке, помогли жители Новосибирска

Неравнодушные новосибирцы пришли на помощь мужчине, который неожиданно потерял сознание на остановке.

— Остановка Восход. Мужчина потерял сознание, шёл с ночной смены, — сообщил паблик «Новосибирск с огоньком» в Вконтакте.

На предоставленном видео видно, что одна из женщин склонившись над мужчиной делает массаж сердца. Вскоре к месту подъезжает бригада «скорой помощи».

Новосибирца положили на носилки и погрузили в машину. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее редакция сообщала о том, что замерзшего мужчину сняли со льдины спасатели в Новосибирске.