Мужчине, потерявшему сознание на остановке, помогли жители Новосибирска

Неравнодушные новосибирцы пришли на помощь мужчине, который неожиданно потерял сознание на остановке.
— Остановка Восход. Мужчина потерял сознание, шёл с ночной смены, — сообщил паблик «Новосибирск с огоньком» в Вконтакте.
На предоставленном видео видно, что одна из женщин склонившись над мужчиной делает массаж сердца. Вскоре к месту подъезжает бригада «скорой помощи».
Новосибирца положили на носилки и погрузили в машину. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Ранее редакция сообщала о том, что замерзшего мужчину сняли со льдины спасатели в Новосибирске.
Фото со страницы «Новосибирск с огоньком» в Вконтакте
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