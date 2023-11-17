Производители предупредили торговые сети о росте цен в Новосибирске

Почти 60% производителей продуктов в России сообщили торговым сетям о том, что в течение трех месяцев повысят цены на продукцию, 24% затруднились с ответом, 18% не собираются пересматривать цены. Таковы результаты опроса топ-менеджмента российских розничных сетей, которые озвучила компания NielsenIQ на форуме «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске.

43% опрошенных планируют поднять цены на 6–10%, о повышении цен на 11–15% планируют заявили 26% поставщиков, у 17% производителей рост цен не превысит 4%. Некоторые заявили о повышении на 16–20%.

По словам исполнительного директора компании NielsenIQ Константина Локтева, основной причиной повышения цен предприятия называют инфляцию. Он подчеркнул, что производители продукции делают акцент на среднеценовых и премиальных брендах и продуктах, тогда как ритейлеров. — на низкоценовой и среднеценовой сегменты.

Напомним, на форуме «Золотая долина» участники ресторанного бизнеса и ритейла заявили о катастрофической нехватке кадров и сокращении местных производителей. Участники рынка отметили, что в последние годы выраженным трендом в продуктовом ритейле стал рост популярности форматов «у дома» и отток покупателей из супермаркетов и гипермаркетов. По его словам, положительный рост сегодня показывают онлайн-продажи и дискаунтеры.

Ранее секретами выживания магазинов у дома поделились эксперты в Новосибирске.