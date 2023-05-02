Полутеневое лунное затмение можно увидеть в Новосибирске 5 мая

Новосибирцы смогут наблюдать полутеневое лунное затмение. Явление проявится 5 мая 2023 года, сообщает «Комсомольская правда».

Однако, увидеть это событие возможно лишь при помощи специального оборудования.

− Полутеневой вид затмения практически не заметен невооруженным глазом, так что это событие интересно, пожалуй, только опытным астрономам, − рассказывали ранее в Московском планетарии.

Затмение продлится несколько часов – с 22:15 до 2:22 по новосибирскому времени. Максимальное «погружение» состоится в 00:23.