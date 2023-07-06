На видео попала разборка мотоциклиста и водителя

Разборка между мотоциклистом и водителем попала на видео. Мужчины поссорились прямо посреди дороги на улице Ватутина в Новосибирске. Об этом сообщает АСТ-54 в ВКонтакте.

Водитель решил обогнать поток по встречной полосе. Но на него обратил внимание мотоциклист. Он развернулся, подъехал к авто и стал стучать в стекло кулаком.

Автовладелец вышел из машины и началась беседа. Потом водитель достал из автомобиля предмет, похожий на пистолет и спустя несколько секунд участники конфликта разъехались.

Ранее редакция сообщала о том, что мотоциклист влетел в фуру и погиб в Новосибирске.