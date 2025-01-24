Синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири

Новосибирцы заметили, что погода зимой в 2025 году не такая суровая, как обычно. В социальных сетях активно обсуждается «чудовищный супервулкан», скрывающийся в глубине недр сибирской земли, который якобы пробуждается. Публикаций о магматическом плюме в Сибири становится все больше. Авторы-фантасты утверждают, что совсем скоро не только сибиряки, но и весь мир столкнется с глобальной экологической катастрофой.

Интересно, что данный информационный шум даже сопровождается цитатами из неких неофициальных источников о «подземном гиганте диаметром в 2000 километров», об «ускоренном нагревании Сибири» и о том, что «жар идет из недр планеты».

И на фоне продолжающегося в Сибири тепла эти теории порой перестают казаться абсурдными, а у самых беспокойных вызывают серьёзные опасения. Начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова развеяла повышенную тревожность горожан, объяснив, что тепло в Сибирь идет сверху, а вовсе не из глубины сибирских руд.

— Циклоны по Северному побережью арктических морей смещаются через Северо-Запад нашей страны. Их ложбина оказывает влияние и на климат в Сибири, согревая влажную воздушную массу. Поэтому вся европейская территория России достаточно тёплая: в Москве, Санкт-Петербурге даже снежного покрова нет фактически, — пояснила синоптик Om1 Новосибирск.

На юго-восток Западной Сибири тепло приходит через Средний Урал, уточнила она.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском в 2024 году было зарегистрировано землетрясение магнитудой до 5,5 баллов.