Метеорологи не уверены, что вторая волна паводка пройдет спокойно

Первая волна предстоящего паводка внушает оптимизм метеорологам ввиду небольших запасов воды в водоемах, а также потере запасов воды в снегу. Прогнозы по второй волне более тревожные. Такой промежуточный прогноз в ходе пресс-конференции озвучила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. Как сообщает Лапчик, по результатам работы специальной экспедиции, закончившей обследование 9-ти пунктов Усть-Коксинского маршрута, на высоте в километр снега уже нет, на отметке 1 — 1,5 км запасы воды — 60 мм, на отметке 1,5 — 2 км этот показатель составляет 180 мм, что на 20% превышает норму.

— То, что происходит сейчас, внушает оптимизм, — сообщает Анна Лапчик. — Запасы воды в Новосибирской области небольшие. Если никаких форс-мажорных погодных условий не будет, всё пройдёт спокойно. А вот по поводу второй волны, по результатам первого обследования, мы можем говорить, что предпосылки для повышенной водности есть.

В то же время, как напоминает начальник гидрометцентра, годом ранее ситуация была ещё благоприятнее в части паводка: в 2022 году запасы воды были несколько ниже, чем это наблюдается в 2023.

— В 2022 году мы не ощутили ни первую, ни вторую волну: жаркий апрель, а потом ещё и май, — рассказывает Лапчик. — Были районы, где судам было сложно работать ввиду низкой межени. Сейчас идёт потеря запасов воды в снеге в результате тёплого начала марта, запасы воды уменьшаются. По второй волне можем сказать, что запасы выше на определённых высотах, что говорит о предпосылках повышенной водности.

Напомним, что на территории Новосибирской области и областного центра в настоящее время проводятся мероприятия по предотвращению возможных последствий паводка. В частности, с начала февраля профильные подразделения мэрии Новосибирска приступили к расчистке оголовков коллекторов, русла малых рек и массовой промывке колодцев и ливневых канализаций, определён перечень дождеприёмников, подлежащих расконцервации, их по городу насчитывается более тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, как идёт подготовка к паводку на уровне правительства региона.