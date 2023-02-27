От паводка в Новосибирской области могут пострадать несколько тысяч домов

В текущем году в зону затопления паводковыми водами попадают 9 населённых пунктов. Подтопленными могут оказаться 2,4 тыс домовладений, в которых проживает до 10 тыс человек, 48 участков автомобильных дорог. Такие данные привёл в тематическом докладе в ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава Минприроды Евгений Шестернин. Как отметил министр, поводом для таких прогнозов стало количество выпавших осадков — выше среднегодовой нормы: запас воды в снежном покрове на территории области составляет 108%.

В настоящее время совместно с главами районов предпринят ряд мер по минимизации последствий прохождения паводка, в частности, актуализирован план действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сформированы необходимые запасы материальных средств. До 15 марта запланировано обследование 15-ти гидросооружений. Отдельным пунктом, как следует из доклада министра, идёт работа с гидротехническими сооружениями (ГТС), особенно бесхозными, количество которых удалось сократить с 16 до 3.

— Не дожидаясь решения судов, берём ответственность за их содержание, занимаемся оценкой их технического состояния, — говорит Шестернин. — В Венгеровском районе обратил внимание на проблему состояния защитной дамбы на реке Тартас. Для решения вопроса необходим капитальный ремонт. Направлены предложения о выделении субсидии на разработку ПСД на сумму 10 млн. Остаётся неудовлетворительным состояние ГТС на реке Ирмень. Проектно-сметная документация разработана, но подрядчиком не направлена на экспертизу. В настоящее время дело о понуждении направления на экспертизу находится в суде.

Напомним, что в пределах Новосибирска, по данным мэрии, в 2022 году в зону подтопления могли попасть 415 объектов. Из них 215 — многоквартирные дома, 46 — объекты улично-дорожной сети, 41 — улицы частного сектора. В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами этот список дополняли дачными участками, расположенными в пойме Оби на территории Кировского, Первомайского и Советского районов. Таких участков 240, на их территории на тот момент постоянно проживали более 700 человек. Актуальный прогноз по паводку 2023 года в муниципалитете еще не озвучивали.

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