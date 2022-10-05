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МЕТР проведёт в Новосибирске конференцию о продажах в нестабильные времена

  • 05/10/2022, 11:56
недвижимость
Эксперты поделятся рабочими техниками и подарят инструменты для улучшения показателей воронки продаж.

Компания МЕТР 20 октября проведёт «Турбопродажи2022» – конференцию о продажах в турбулентном 2022 году. Мероприятие будет интересно руководителям компаний-застройщиков, коммерческим директорами, руководителям отделов продаж, представителям агентств недвижимости и банков.

Эксперты поделятся своими кейсами, опытом, расскажут, как перевыполнять планы продаж, эффективно трансформировать процессы продаж и собрать команду профессионалов.

Откроет конференцию основатель и руководитель компании МЕТР Эдуард Ляхов. Станислав Филатов, директор по продажам в digital-интеграторе Remark, расскажет про цифровизацию продаж. Руководитель франчайзингового агентства New Challenge Максим Сальников объяснит, как регулярный менеджмент помогает управлять продажами. Основатель компании Tobe.training Андрей Ивановичев проведёт мастер-класс «Технология продаж как инструмент перевыполнения планов». Руководитель службы новых контрактов компании МЕТР Алексей Епанчинцев расскажет, как удалось увеличить продажи квартала у реки «Аквамарин».

Участники конференции смогут вживую увидеть экспертов и задать им вопросы, а также найти партнёров и пообщаться с коллегами. Для тех, кто занят или находится в другом городе, мы проведём онлайн-трансляцию.

Начало мероприятия – в 17:00. Участие бесплатное и в онлайн, и в офлайн формате, необходимо лишь зарегистрироваться. Ознакомиться с программой конференции «Турбопродажи2022» и пройти регистрацию можно на сайте компании МЕТР.

Сайт «Турбопродажи2022» 

Возраст: 16+

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Фото предоставлено пресс-службой компании

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость Метр ипотека


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