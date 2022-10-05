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Власти обеспечат бойцов снаряжением, беспилотниками и автотранспортом

  • 05/10/2022, 11:50
Автор:
Снабжение мобилизованных
За счёт региональных бюджетов.

Субъекты РФ, местные органы власти, их казенные учреждения, а также унитарные предприятия, автономные и бюджетные учреждения будут обеспечивать бойцов военной амуницией, беспилотниками, приборами ночного видения, биноклями, прицелами, автотранспортом и запчастями, обмундированием, туристическим снаряжением, лекарствами, средствами личной гигиены и продовольствием, соответствующее Постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, центральные органы управления Минобороны, военных округов, территориальные органы (включая военные комиссариаты), подведомственные Минобороны учреждения смогут направлять соответствующим органам власти заявки на закупку тех или иных товаров.

После закупки вышеперечисленных товаров за счёт региональных бюджетов, имущество будет передаваться на безвозмездной основе в федеральную собственность посредством актов о приеме-передаче.

В Минобороны России отметили, мобилизованные будут обеспечены всем необходимым снаряжением. При этом, если кого-то заставляют покупать элементы амуниции за свой счёт, предупредили, что это противоречит закону, и призвали обращаться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части, говорится на портале Объясняем.рф.

Однако при желании мобилизованный вправе добровольно взять с собой предметы личной гигиены, термобельё, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку), перчатки тактические, теплоиды (химическую грелку) и мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

 

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске ФАС проверит обоснованность скачка цен на товары для мобилизованных.

Фото из группы мэрии Красноярска «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : Частичная мобилизация снаряжение для мобилизованных региональный бюджет Минобороны РФ госзакупки


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