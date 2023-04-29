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В отношении руководителя «Метро МиР» возбуждено очередное уголовное дело

  • 29/04/2023, 18:32
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В отношении руководителя «Метро МиР» возбуждено очередное уголовное дело
На этот раз за задержку строительства многоквартирного дома.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями  руководителем МП «МЕТРО МиР», повлекшее тяжкие последствия, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Указанная организация являлась застройщиком многоквартирного дома по ул. Ельцовской, 6/4, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, — уточнили в ведомстве. — Однако, в период с 2018 по 2021 год лица из числа руководителей муниципального предприятия нецелевым образом использовали более 155 млн рублей из средств дольщиков, что не позволило завершить строительство объекта в срок.

Эти обстоятельства послужили основанием для направления прокурором Заельцовского района материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УКРФ (злоупотребление полномочиями). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры

В рамках организованного прокуратурой района надзорного сопровождения 26.12.2022 дом введен в эксплуатацию, восстановлены права 192 граждан.

По данным ЕГРЮЛ, с апреля 2016 года МП «Метро МиР» возглавляет Александр Мысик.

Напомним, муниципальное предприятие «Метро МиР» возводит инфраструктуру рядом с ледовой ареной в Новосибирске. В отношении руководителя компании возбуждено еще три уголовных дела. Первое было возбуждено по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене в середине ноября прошлого года. По версии следствия ущерб составил 359 млн руб. Второе уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, касающееся злоупотребления должностными полномочиями, возбуждено в начале текущего года. По версии следствия, руководитель принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей и оплатил выполненные работы. Третье дело в апреле — по факту превышения должностных полномочий.

 

Ранее редакция сообщала, что суд изменил меру пресечения директору «Метро Мир» на домашний арест. 

Фото из телеграм-канала прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело обманутые дольщики Метро МиР


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