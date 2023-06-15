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Сергей Чернышов* ушел с административных должностей в Новоколледже и Новошколе

  • 15/06/2023, 17:29
Сергей Чернышов* ушел с административных должностей в Новоколледже и Новошколе
Но он продолжает реализовывать планы по созданию университета Ядринцева.

Сергей Чернышов (*Минюст РФ признал иноагентом в мае 2023 года. — Ред.) ушел с  административных должностей в «Новоколледже» и «Новошколе». Об этом сообщил сам Чернышов* в соцсетях. Также он перестал быть учредителем в «Новоколледже» и «Новошколе». По его словам, организации перешли под контроль действующих сотрудников. С его слов, такой ход был сделан в связи с тем, что он признан иноагентом.

При этом Сергей Чернышов* отмечает, что продолжает реализовывать планы по созданию университета Ядринцева.

— Остаюсь его учредителем и ректором, уверенно ведем его к лицензированию, — отмечает Чернышов*.

Опрошенные Infopro54 юристы затрудняются оценить, как иноагент может возглавлять университет и работать со студентами. В Министерстве образования области редакции ранее отказались комментировать ситуацию, отметив, что анализируют ее.

Напомним, что Министерство юстиции РФ 26 мая опубликовало очередной список лиц, включенных в список реестр иностранных агентов. В него вошли 9 физлиц и две организации. Иноагентом признан руководитель новосибирского «Новоколеджа» и ОАНО «Новошкола» Сергей Чернышов*.

В 2021 году Новосибирский следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Сергея Чернышова*. Историку инкриминировали 148 статью УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 354.1 статью УК РФ «Реабилитация нацизма». Напомним, поводом для приглашения к следователю стал пост, который был написан в августе, когда в Новосибирске шли обсуждения по поводу переименования площади Свердлова в площадь Невского. В сентябре 2021 года проверка была прекращена.

В апреле 2023 Сергей Чернышов* опубликовал список ректоров новосибирских вузов, поддержавших СВО и заявил, что они «продвигают идеологию военного конфликта».

Фото со страницы Сергея Чернышова* (признан иноагентом) в соцсети

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Рубрики : Право&Порядок Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Чернышов Новошколе Новоколледже иноагенты в Новосибирске


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