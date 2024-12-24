На этой неделе будет объявлен конкурс на проектирование метро в Новосибирске

В ближайшее время, на этой неделе мэрия Новосибирска планирует объявить конкурс по выборы подрядчика для проектирования Дзержинской линии метро: двух станций и метродепо. Об этом во время прямого эфира сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он отметил, что документация для конкурса проработана достаточно глубоко. Кроме того, специалисты муниципалитета изучали компетенции проектировщиков в Москве и Санкт-Петербурга, встречались с китайскими партнерами, с экспертами из «Минскметропроекта».

— В Минске мы осмотрели три новые станции которые вскоре будут запущены, посмотрели метродепо. Средства в бюджете на проектирование заложены — 350 млн рублей, — пояснил Кудрявцев.

Глава города также прокомментировал перспективы получения финансирования на строительство метрополитена.

— Проектирование — это огромная работа, которая требует привлечения большой команды инженеров. Возможно, этот процесс займет около года. Когда документация по проекту пройдет Госэкспертизу мы будем заявляться на получение финансирования на строительно-монтажные работы, —подчеркнул Максим Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск также обновляет подвижной состав поездов метро. Первые составы придут в город в конце 2025 года.