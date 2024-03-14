Между нами тает лед: весна подмигнет Новосибирску солнечным лучиком

Синоптики предсказывают до +2 градусов в Новосибирске на следующей неделе.
На сайте Gismeteo говорится, что потепление наступит уже в понедельник, 18 марта. Тогда ночью прогнозируется до -2, а днем +2 градуса. Также ожидается переменная облачность.
Во вторник, 19 марта, также днем будет +2 градуса, однако ночью температура упадет до -6. Осадков не предвидится.
В среду, 20 марта, в столице Сибири температура понизится. Днем будет -10, а ночью до -15 градусов.
С 25 марта и до конца месяца средняя температура будет всего 0 градусов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали устранять оттаявшие дефекты на дорогах.
Фото: Freepik — wirestock
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