«Видишь в синяках вся и кровь бежит»: 11-летний школьник издевался над бабушкой ради контента в соцсетях

Очередной скандал с перешедшим все границы юным блогером взбудоражил социальные сети. В Назаровском районе Красноярского края 11-летний школьник несколько недель издевался над своей 90-летней прабабушкой: оскорблял и бил ее. Все унижения над старушкой «герой» снимал на видео и выкладывал в созданный им канал «Сумасшедшая бабка».

— Уходи отсюда! Видишь в синяках вся, кровь бежит. Да мама родная, помогите, — молит о пощаде своего мучителя пенсионерка.

На видео измученная пожилая женщина просит подростка прекратить избиения, при этом она отмечает, что побои ей наносит не только правнук, но и его мать. В ответ на просьбы старушки подросток отвешивает ей пощечину.

Малолетний изверг издевался до тех пор, пока видеоролики не попали в поле зрения полиции. Школьник быстро удалил все записи, заявив, что не понимает, для чего и зачем издевался над бабулей. Однако интернет помнит все — кадры уже разлетелись по сети.

Сейчас полиция проводит проверку.

Видеозаписи с издевательствами над пенсионеркой дошли до главы «Лиги безопасного интернета». Екатерина Мизулина пообещала проконтролировать эту историю.

Ранее редакция сообщала о подростках из Новосибирской области, которые ворвались в дом пожилой женщины и устроили там дебош. Издевательства над одинокой пенсионеркой они записывали на видео.