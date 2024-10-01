Двух судей Новосибирской области наградили государственными наградами

— За вклад в развитие судебной системы, укрепление и совершенствование правосудия Вадим Корякин и Наталья Сумчакова награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, — говорится в указе от 26 сентября 2024 года.
Напомним, что медалью «За отвагу» награждён казак из Новосибирской области. В бою он получил ранение и сейчас проходит реабилитацию.
Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирск. Всего было назначено 7 судей.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru