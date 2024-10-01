Двух судей Новосибирской области наградили государственными наградами

Президент России Владимир Путин наградил двух судей из Новосибирской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. В числе награжденных — Вадим Корякин, заместитель председателя кассационного военного суда, и Наталья Сумачакова, заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

— За вклад в развитие судебной системы, укрепление и совершенствование правосудия Вадим Корякин и Наталья Сумчакова награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, — говорится в указе от 26 сентября 2024 года.

Напомним, что медалью «За отвагу» награждён казак из Новосибирской области. В бою он получил ранение и сейчас проходит реабилитацию.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирск. Всего было назначено 7 судей.