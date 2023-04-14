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На площади Маркса не ларьки, а офисные помещения

  • 14/04/2023, 12:57
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строительство на площади Маркса
Глава города прокомментировал появление неоднозначных объектов на территории около бывшего дома культуры.

Новые объекты, появившиеся на границе территории бывшего ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса вдоль пешеходной части, напоминающие торговые ларьки, таковыми не являются. Об этом со ссылкой на застройщика сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции. Само недостроенное здание ДК, заброшенное ещё в 80-е годы прошлого века, в настоящее время снесено, а располагавшийся перед ним памятник Александру Покрышкину сменил место дислокации.

По информации застройщика, это не ларьки, а служебные помещения для того, чтобы велась стройка, говорит мэр. Это бытовки, офисные какие-то помещения временного назначения. Будем очень внимательно следить за этой ситуацией. У нас запланирована встреча с застройщиком в ближайшее время. Есть договорённость, что часть этажа возводимого здания будет отведена под музей Покрышкина. Надеемся, что все стороны будут соблюдать эти правила, всё, что там будет сделано, будет только украшать площадь Маркса.

Более того, по словам главы города, в настоящее время подразделения мэрии, совместно с правоохранительными и контролирующими органами, активизируют работу по недопущению ренессанса незаконной уличной торговли.

Проделана работа по ликвидации ларёчной торговли на площади Маркса, заявляет Анатолий Локоть. Возрождения торговли мы не допустим. Более того, у нас были контакты с руководством областного и городского управлений МВД, даны соответствующие указания полиции: с незаконной торговлей должна быть бескомпромиссная борьба. Эта борьба синхронизируется и с надзорными органами.

На  территории, которую занимал ДК «Сибсельмаш», запланировано строительство многофункционального комплекса из 8 корпусов, включающего в себя апартаменты, офисы, магазины и фитнес-центры. Застройщик ООО СЗ «Центр Левого берега», принадлежащее девелоперу Тимуру Сатарову.

 

Ранее редакция сообщала, где раньше планировалось открыть музей Александра Покрышкина.

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Уличная торговля строительство на площади Маркса офисная недвижимость


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