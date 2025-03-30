Международные соревнования по карате пройдут в Новосибирске с 25 по 27 апреля

В Новосибирске с 25 по 27 апреля пройдут международные соревнования «Кубок Успеха» (возраст 10+), посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие спортсмены 15 стран.

По словам заместителя губернатора Валентины Дудниковой, своё участие в турнире подтвердили делегации из ОАЭ, Ирана, Ирака, Кот-д-Ивуара, Болгарии, Монголии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. В составе некоторых сборных примут участие каратисты, которые входят в число мировых лидеров в своих весовых категориях.

Помимо международного турнира, в котором участвуют взрослые спортсмены, свои силы смогут попробовать юные каратисты от 8 лет и старше. Также пройдут соревнования по пара-карате, которое развивается в городе с 2015 года.

По данным Минспорта Новосибирской области, в 2024 году в международном турнире по карате приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 15 стран.

Ранее редакция сообщала, что биатлонный турнир на призы Виктора Маматова вышел на международный уровень.