Легендарные «ножки Буша» появились на новосибирских прилавках 35 лет назад

Сейчас в России, в том числе в Новосибирске, нет такого супермаркета, в котором не продавались бы куриные окорочка. Их первоначальное прозвище — «ножки Буша» — стало почти забываться. Хотя после подписания в 1990 году Михаилом Горбачёвым и Джорджем Бушем-старшим соглашения о поставке партии куриных окороков в СССР они сыграли весомую политическую роль в отношениях двух стран.

— Уже потом нам говорили, что они вредны. Дескать, это сплошной холестерин и просрочка. Но в те 90-е годы, ножки Буша, конечно, стали огромным подспорьем для простых жителей страны. И вряд ли найдется семья, в которой не помнят вот эти огромные замороженные коробки курятины. Просто, сытно и вкусно, — рассказал VN.ru краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

По его словам, в период тотального дефицита дешевые «ножки Буша» стали настоящим спасением для переживающих кризис советских граждан. Стоимость одного килограмма окорочков в Новосибирске, как и в стране, была около 25 рублей при средней зарплате в 300 рублей.

7 августа 2014 года Россией было введено эмбарго на всю мясную продукцию из США. После этого «ножки Буша» перестали поставлять в Россию. В мае 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что Россия способна самостоятельно обеспечивать себя мясом птицы.

По данным Новосибирскстата, в феврале 2025 года стоимость 1 кг куриных окорочков в регионе составляла 272,71 руб, кур охлажденных — 226,45 рублей (в январе — 271,18 руб и 229,34 руб соответственно).

Стоит отметить, что по итогам 2024 года Новосибирская область заняла первое место среди регионов Сибирского федерального округа по производству мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. По данным Новосибирскстата, за год в регионе было произведено 73 тысячи тонн мяса и субпродуктов, что на 5,9% (или на 4,1 тысячи тонн) больше, чем в 2023-м. Это составляет 20,7% от общего объёма производства в округе.

Ранее редакция сообщала, что рост цен на продукты первой необходимости заморозили в Новосибирске. Крупные торговые сети пообещали притормозить подорожание мяса птицы, молока, хлеба и борщового набора.