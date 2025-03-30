Концессионер четвертого моста в Новосибирске получил новые иски

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили два иска от регионального Министерства транспорта к ООО «Сибирская концессионная компания (дочерняя структура Группы «Вис»), которая занимается строительством четвертого моста через Обь. 27 марта заявления приняты к производству. Третьим лицом в рассмотрении

Правительство региона требует взыскать с компании неустойку за период с 23 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года на сумму 14,8 млн рублей и 600 тысяч рублей.

— Суд считает необходимым <…> привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ГКУ Новосибирской области «Мост», ООО «Производственная фирма «Вис», — говорится в определении.

Рассмотрение иска состоится 30 апреля.

Стоит отметить, что это уже не первый иск Минтранса к концессионеру моста. В 2024 году правительству региона удалось взыскать с ООО «Сибирская концессионная компания» 7,3 миллиона рублей за срыв сроков строительства моста, позже концессионера обязали выплатить еще 6 миллионов за отсутствие банковской гарантии.

24 марта Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил еще один иск Минтранса о выплате неустойки на 2,2 млн рублей, а 26 марта — а сумму 850 тысяч рублей. Еще два иска на общую сумму в 100 млн рублей будут рассмотрены в апреле.

Напомним, в 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» выиграло концессию по четвертому мосту, сделав шаг на снижение по двум основным критериям: по 50 млн руб — на федеральный грант (на старте был 26, 277 млрд руб) и на минимальный гарантированный доход (47,142 млрд).

Мост планировали сдать до конца 2022 года. Однако дату неоднократно переносили. Пока запуск движения по мосту ожидается в 2025 году. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала, что ГК «Вис» отчиталась о готовности четвертого моста в Новосибирске.