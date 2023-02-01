Губернатор Омской области назначил новых руководителей региональных структур

«Омскоблстройзаказчик» возглавил Дмитрий Пшеничников. Новый руководитель областного бюджетного учреждения имеет обширный профессиональный опыт в строительстве, в том числе на руководящих должностях в государственных и частных структурах.

— Мы должны переломить ситуацию с недобросовестными строителями, которые затягивают со сдачей важных социальных объектов и тем самым срывают сроки реализации нацпроектов, — прокомментировал кадровое назначение Александр Бурков.

Дмитрий Пшеничников в начале 2000-х руководил производственно-хозяйственной деятельностью в частном предприятии, занимающимся строительством объектов. Прошёл обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, в 2004–2007 годы работал в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Кроме того, Пшеничников занимал пост главного инженера в Региональном фонде капремонта, руководил службой строительства и эксплуатации Омского аэропорта, был техническим директором компании «Уренгойаэроинвест», занимающейся эксплуатацией и капитальным ремонтом объектов аэродромной инфраструктуры.

Председателем Региональной энергетической комиссии Омской области станет Дмитрий Русских. В 2005 году он окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «cтандартизация и сертификация», квалификация — инженер. Дмитрий Русских более 11 лет проработал в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, прошел путь от ведущего консультанта до начальника отдела. В 2021–2022 году работал в Москве заместителем гендиректора по экономическому по экономическому планированию и реализации услуг ООО «Центральная электросетевая компания». Кандидатура Дмитрия Русских на должность председателя РЭК Омской области согласована ФАС России.

— Новый руководитель продолжит заданный курс на цифровизацию и прозрачность процесса тарифообразования в регионе. Обновление команды необходимо, чтобы работать более эффективно, — подчеркнул Александр Бурков.

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